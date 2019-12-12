Поліція затримала підозрюваних у справі про вбивство Шеремета

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно Нацполіція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета. Це підсумок дуже складної та наполегливої роботи справжніх фахівців і важливий крок до повного розкриття справи» – йдеться у повідомленні.

Також він зазначив, що у справі про вбивство Павла Шеремета тривають активні слідчі дії, суд незабаром обере підозрюваним запобіжні заходи. Крім цього, Арсен Аваков анонсував терміновий брифінг, на якому пообіцяв надати всю можливу інформацію про хід розслідування.

Згодом про своє затримання на своїй сторінці у Facebook повідомив ветеран АТО Андрій Антоненко.

«Мені пред’являють вбивство Шеремета. Прямо зараз. У моєму дворі», – написав він.

Як повідомляв Львівський портал, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху авто, за кермом якого він перебував. Оперативно-слідча група, створена для розслідування вбивства Шеремета, досі продовжує збирати доказову базу.