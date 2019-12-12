В центрі Львова запрацює підстанція швидкої допомоги

Міськрада Львова надала в оренду обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф приміщення на вул. Руській, 20. Відтак в самому центрі міста найближчим часом має запрацювати підстанція швидкої допомоги. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 12 грудня, під час сесії проголосували 52 депутати. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Львівський обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф отримає майже на три роки в оренду приміщення площею 15, 1 кв м на вул. Руській, 20. За цією адресою знаходиться 1-ша міська поліклініка.

Тут у приміщенні першого поверху облаштують підстанцію швидкої допомоги, де зможуть надавати невідкладну допомогу. Також мерія виділить два паркомісця для карет швидкої допомоги.

Як наголошують у міськраді Львова, майбутня підстанція допоможе суттєво пришвидшити прибуття медиків на виклики у центральній частині міста.

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Водночас депутат Ігор Зінкевич зауважив, що потреба у підстанції швидкої допомоги в центрі Львова постала вже давно, адже карети «швидких» часто змушені простоювати в заторах, через що запізнюються на виклики.

«Питання щодо підстанції «швидкої» у центрі Львова стоїть ще відтоді, як минулого року на Різдвяному ярмарку вибухнув газовий балон. Тоді швидка допомога спізнилась на 17 хвилин, бо стояла у корках. Враховуючи затори у центральній частині міста, дуже важливо, щоб «швидка» могла вчасно надати екстрену допомогу», – наголосив Зінкевич.