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У Львові спортсмени з інвалідністю візьмуть участь у відкритому шаховому турнірі

Ольга Денисяка

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13 – 15 грудня у Львові проведуть відкритий шаховий турнір «Святкуємо разом» за участі спортсменів з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

У змаганнях візьмуть участь понад 120 учасників з різних регіонів України, серед яких – 2 гросмейстери, 30 майстрів, багато юних шахістів та ветерани шахів. Також до змагань долучаться спортсмени з інвалідністю: незрячі, нечуючі та шахісти з порушеннями опорно-рухового апарату.

«Шахи та шашки – це види спорту, де спортсмени з інвалідністю на рівних можуть змагатися з будь-яким суперником. Це сприяє психологічній та емоційно-вольовій реабілітації людей з обмеженими можливостями, а також підвищує їхню самооцінку», – повідомив один із організаторів турніру.

Відкритий шаховий турнір «Святкуємо разом» організований з нагоди 90-річчя започаткування ротарійського руху в України. У світі перший Ротарі-клуб був створений 1905 року, а у Львові цей рух було започатковано 1928 року. Ротарі-клуби не існують при тоталітарних режимах, тому їхню діяльність в Україні вдалося відновити лише у жовтні 1992 року.

Відкриття шахового турніру відбудеться 13 грудня о 12:00 у готелі «Волтер», що на вулиці Липинського, 60 а.

Турнір організовують «Фонд Реабілітації Незрячих», дитячо-юнацька спортивна школа «Дебют» та Львівський Регіональний Центр з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт». Деталі за посиланням.

Організатори просять підтримати проект благодійними внесками. Реквізити організації для цільового перерахуваня коштів: р/р UA303253650000002600701830102 ЦФ ПАТ «Кредобанк» МФО 325365 код ЄДРПОУ 19173312.

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