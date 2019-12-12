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Стоматологічна допомога пільговикам та інсулін хворим на діабет: львівські депутати продовжили дві міські програми

Вероніка Рой

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Сьогодні, 12 грудня, сесія Львівської міської ради на 2020 рік продовжила дію двох міських програм: профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення та забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Стосовно міської програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення, то її фінансове забезпечення на 2020 рік прогнозовано становитиме 26,5 млн. грн.

Виконавцями цієї програми є три стоматологічні установи: комунальні некомерційні підприємства «Стоматологічна поліклініка № 1» і «Стоматологічна поліклініка № 4», та госпрозрахункова стоматологічна поліклініка м. Львова.

Зазначимо, до видів стоматологічної допомоги, яка підлягає відшкодуванню з бюджету (тобто надається безкоштовно), належить: невідкладна допомога до виведення з гострого стану усім громадянам; стоматологічна допомога дітям від 0 до 17 років (але якщо батьки хочуть цю допомогу з використанням найсучасніших витратних матеріалів, то повинні доплатити різницю), а також профілактичний огляд, терапевтична та хірургічна стоматологічна допомога для: ветеранів війни, у тому числі учасники бойових дій, інваліди війни, особи з інвалідністю 1 і 2 групи, вагітні жінки, Почесні донори України, жінки, які мають статус Мати-героїня, члени сімей загиблих учасників АТО, пенсіонери. Тобто при їх зверненні в стоматполіклініку бюджет буде відшкодовувати надану допомогу. Всі інші платитимуть офіційно, через касу.

Крім цього, під час сесії продовжили дію Міської цільової програми забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну на 2020 рік. Програма дасть змогу й надалі співфінансувати з міського бюджету відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет — щоб вони безперервно отримували ліки. Адже коштів, що виділяє держава на ці потреби, не вистачає.

Як пояснив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, ця програма упродовж 2019 року успішно виконується. На неї з міського бюджету Львова передбачено 8 млн грн (з державного бюджету — 18,4 млн грн).

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