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Російський телеканал зняв з ефіру серіал «Слуга народу» із Зеленським в головній ролі

Вероніка Рой

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Російський телеканал «ТНТ» зняв з ефіру серіал «Слуга народу», головну роль в якому зіграв Володимир Зеленський, після показу перших трьох серій першого сезону. Про це пише theБабель з посиланням на видання «Ведомости».

 

У програмі «ТНТ» на 12 і 13 грудня місце «Слуги народу» зайняли серіали «Інтерни» та «СашаТаня». Керівництво каналу заявило, що з самого початку не планувало показувати більш ніж три перші серії українського серіалу, додавши, що анонс щоденного виходу серій в ефірі був «маркетинговим ходом для підвищення впізнаваності платформи».

Увесь сезон «ТНТ» транслюватиме на інтернет-платформі Premier, де вже виклали три перші серії.

Раніше видання «Медуза» повідомляло, що з першої серії, показаної в Москві, вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна, в якому герой Зеленського обіграв кричалку авторства ультрас футбольного клубу «Металіст».

Нагадаємо, раніше повідомлялося російський розважальний телеканал «ТНТ» покаже серіал «Слуга народу» із президентом Володимиром Зеленським у головній ролі.

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