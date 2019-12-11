Російський телеканал покаже серіал «Слуга народу» із Зеленським в головній ролі

Російський розважальний телеканал «ТНТ» покаже серіал «Слуга народу» із президентом Володимиром Зеленським у головній ролі. Про це пише УП з посиланням на анонс серіалу.

На «ТНТ» анонсують, що серіал буде вперше показаний на російському телебаченні. Там закликали «дивитись версію Зеленського, яка вдалась». «Слугу народу» будуть показувати у будні дні у прайм-тайм, о 19:00, починаючи з 11 грудня.

«Слуга народу» – комедійний політичний телесеріал, який розповідає історію обрання президентом України учителя історії Василя Голобородька. Серіал складається з 3 сезонів (загалом 51 серія тривалістю 23-25 ​​хв).