Раніше судимі іноземці попалися на квартирній крадіжці у Радехові

У Радехові поліцейські оперативно затримали іноземців, причетних до скоєння квартирної крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, у Радехівське відділення поліції 11 грудня звернувся місцевий мешканець, котрий повідомив, що з його квартири, розташованої у будинку на вулиці Тарнавського, викрадено гроші і золоті вироби на суму близько 50 тисяч гривень.

Працівники карного розшуку Радехівського відділення поліції встановили, що зловмисники пересуваються автомобілем «Мерседес» та передали орієнтування на нього в усі підрозділи поліції Львівщини.

Невдовзі працівники Бродівського відділення поліції виявили вказаний автомобіль на території свого обслуговування.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України. Ними виявилися раніше судимі іноземці віком 32 та 44 роки, які тимчасово проживають в Одеській області.