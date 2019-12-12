ОСТАННІ НОВИНИ

Раніше судимі іноземці попалися на квартирній крадіжці у Радехові

Соломія Головіна

|

У Радехові поліцейські оперативно затримали іноземців, причетних до скоєння квартирної крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як зазначається, у Радехівське відділення поліції 11 грудня звернувся місцевий мешканець, котрий повідомив, що з його квартири, розташованої у будинку на вулиці Тарнавського, викрадено  гроші і золоті вироби на суму близько 50 тисяч гривень.

Працівники карного розшуку Радехівського відділення поліції встановили, що зловмисники пересуваються автомобілем «Мерседес» та передали орієнтування на нього в усі підрозділи поліції Львівщини.

Невдовзі працівники Бродівського відділення поліції виявили вказаний автомобіль на території свого обслуговування.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України. Ними виявилися раніше судимі іноземці віком 32 та 44 роки, які тимчасово проживають в Одеській області.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...