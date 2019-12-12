Подружжя з Німеччини встановило у своєму будинку 350 різдвяних ялинок

Подружжя Сюзани і Томаса Єромін з німецького міста Рінтель у своєму будинку прикрасило 350 різдвяних ялинок і встановило світовий рекорд. Цим вони побили свій торішній рекорд — 316 дерев. Про це пише Громадське з посиланням на Deutsche Welle.

Нагороду сім’ї вручили за найбільшу у світі кількість різдвяних ялинок в одному місці. Рекорд зафіксував представник Інституту рекордів Німеччини.

Готуватись до рекорду сім’я почала ще у вересні. Дерева розставили по всьому будинку. Кожне має свій унікальний стиль. Для цього використали 42 тисячі кульок та понад 300 гірлянд.

На цьому рекордсмени зупинятись не збираються і у 2020 році обіцяють, що ялинок побільшає.

Фото: AFP