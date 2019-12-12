ОСТАННІ НОВИНИ

На кордоні з Польщею затримали контрабанду спортивного харчування на мільйон гривень

Вероніка Рой

|

За ніч працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили понад дві тисячі упаковок спортивного харчування. Його орієнтовна вартість – близько 1 мільйона гривень.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Особливу групу харчових продуктів, що випускається переважно для людей, які займаються спортом, намагались ввезти з Республіки Польщі через один з пунктів пропуску на Львівщині.

«Препарати перевозили громадяни України у трьох мікроавтобусах. Аби приховати від митного контролю, використовували конструктивні особливості транспортних засобів та інші хитрощі. Однак це не завадило митникам знайти їх. Зокрема, в одному з них було 723 упаковки, які містились у сховках під сидіннями, та міждаховому просторі, доступ до яких став можливим після демонтажу дощок, які закривали простір. В інших перевозили 960 і 451 упаковки, які містились у коробках і були прикриті покривалами», – йдеться у повідомленні.

Як наголошують митники, в усіх випадках автомобілі прямували смугою руху «червоний коридор», однак громадяни у деклараціях цей товар не вказували. Відтак складено протоколи про порушення митних правил. Спортивне харчування, а також один мікроавтобус, в якому приховали 723 упаковки харчових добавок, вилучено.

Фото: Галицька митниця

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...