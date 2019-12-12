На кордоні з Польщею затримали контрабанду спортивного харчування на мільйон гривень

За ніч працівники Галицької митниці Держмитслужби вилучили понад дві тисячі упаковок спортивного харчування. Його орієнтовна вартість – близько 1 мільйона гривень.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Особливу групу харчових продуктів, що випускається переважно для людей, які займаються спортом, намагались ввезти з Республіки Польщі через один з пунктів пропуску на Львівщині.

«Препарати перевозили громадяни України у трьох мікроавтобусах. Аби приховати від митного контролю, використовували конструктивні особливості транспортних засобів та інші хитрощі. Однак це не завадило митникам знайти їх. Зокрема, в одному з них було 723 упаковки, які містились у сховках під сидіннями, та міждаховому просторі, доступ до яких став можливим після демонтажу дощок, які закривали простір. В інших перевозили 960 і 451 упаковки, які містились у коробках і були прикриті покривалами», – йдеться у повідомленні.

Як наголошують митники, в усіх випадках автомобілі прямували смугою руху «червоний коридор», однак громадяни у деклараціях цей товар не вказували. Відтак складено протоколи про порушення митних правил. Спортивне харчування, а також один мікроавтобус, в якому приховали 723 упаковки харчових добавок, вилучено.

Фото: Галицька митниця