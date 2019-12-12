Мерія Львова купить житло для подружжя, яке виховує десятьох дітей

Сесія Львівської міської ради вирішила придбати житло для львів’янина Олега Юзвяка, який разом із дружиною виховує десятьох дітей: шістьох доньок і чотирьох синів. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 12 грудня, проголосували 46 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

На купівлю житла для багатодітної сім’ї і бюджету Львова виділять трохи більше 1 млн грн. При цьому сам Олег Юзвяк також додасть власних 200 тис. грн.

Відтак за 1,25 млн грн для сім’ї придбають житловий будинок площею 96,5 кв м у селі Наварія Пустомитівського району.

Зазначимо, що Олег Юзвяк зі своєю дружиною із 2017 року перебувають на квартирній черзі у Львівській міськраді як багатодітна сім’я. Вони виховують десятьох дітей: шістьох доньок та чотирьох синів. Найстаршій дитині – 20 років, наймолодшій – 3 роки.

При цьому чоловік із дружиною, десятьма дітьми, матір’ю та сестрою шість років поспіль живе у трикімнатній квартирі на вул. Лазаренка, житлова площа якої становить лише 45,2 кв м.

Нагадаємо, у міськраді Львова діє спеціальна програма, згідно з якою позачерговикам (сім’ям, що виховують більше п’яти дітей) за бюджетні кошти купують помешкання. На 2019 рік на це передбачили 3 млн грн.