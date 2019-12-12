Львів’янка домоглася, щоб із одного з місцевих зоомагазинів прибрали «котячі акваріуми»

Небайдужа львів’янка Наталія Унгурян домоглася, щоб у одному з місцевих зоомагазинів зупинили продаж кошенят, яких утримували в тісних акваріумах. Про це Львівському порталу вона повідомила у коментарі.

Як вона пояснила, мова йде про магазин MasterZoo у ТРЦ «Forum Lviv». Жінку обурили умови утримання кошенят, адже вони могли перебувати у цих акваріумах по кілька місяців, відтак вона не змогла облишити цю ситуацію.

Львів’янка закликала не бути байдужими і не замовчувати неналежні умови утримання тварин у зоомагазинах, адже, за її словами, ця проблема поширена в різних містах України.

«Це велика мережа магазинів MasterZoo, яка має свій розплідник «Сузір’я» у Харкові. Вони продають кошенят в малесеньких акваріумах, не вигулюють. У тих акваріумах, що я бачила, вентиляції практично нема. Коли я побачила це у Львові, відразу знайшла адвокатів, ми спілкувалися і з представниками магазину, я телефонувала і у Харків. Обіцяла викликати на місце поліцію. Якщо вони думають, що у Харкові це проходить, то тут так не буде, ми цього не дозволимо», – сказала Наталія Унгурян.

Вона пояснила, що після влаштованого галасу у магазині знайшли наступний вихід: відправити кошенят назад у Харків. Однак Наталія Унгурян вирішила викупити пухнастиків: одного придбала сама, а іншого вмовила купити незнайомців, які були у магазині. Додамо, що тваринок продавали за 7-7,5 тис. грн.

«Я знаю, як перевозять тварин: просто у коробці в багажнику автобуса. Тому вирішила викупити одне кошеня. Воно взагалі не мало ветпаспорта, а це є ще одне пряме порушення. Згодом його таки привезли, але він був без штампів, тобто – недійсний. Друге кошенятко я вмовила купити молодих людей, які були у магазині. І ми просто забрали цих двох кошенят. Я постійно моніторю ситуацію і заходжу в цей магазин, кошенят там не продають», – зазначила небайдужа мешканка.

Як пояснила жінка, їй пообіцяли, що поки не будуть створені необхідні умови для утримання тварин, їх тут не продаватимуть.

Зауважимо, що Львівський портал готовий опублікувати позицію магазину щодо цієї ситуації.

Фото: Наталія Унгурян