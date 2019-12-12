Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 областях України, включаючи й нашу Львівщину.

Лідер вітчизняного ритейлу запустив чат-боти в месенджерах Viber і Telegram. «АТБОТ» здатен оперативно реагувати на звернення клієнтів мережі. За декілька секунд він дасть відповіді на запитання покупців, допоможе знайти найближчий магазин мережі, перевірить наявність певного товару (зараз маркети «АТБ» пропонують понад 3,5 тис. найменувань продукції), надасть вичерпну інформацію про знижки. Якщо клієнт хоче, робот також надсилатиме йому персональні повідомлення про акційні пропозиції в «АТБ».

Чат-бот «АТБ» став гідною альтернативою спілкуванню з операторами гарячої лінії. Зараз багатьом зручніше отримувати консультацію саме через месенджери, бо мобільний телефон завжди під рукою. Маючи доступ до баз даних, інтелектуальний «АТБОТ» знає все та вміє з блискавичною швидкістю знаходити правильні рішення.

Технологічне оновлення допоможе «АТБ» й надалі надавати традиційно високий рівень сервісу, забезпечити зв’язок із мільйонами клієнтів. Серед опцій бота також збирання й обробка відгуків і пропозицій, причому з подальшим зворотним зв’язком. Покупцеві згодом надають детальний звіт, як саме було вирішено його питання. Сьогодні це вкрай актуально, бо навесні 2019 року уряд скасував книги скарг. Така форма захисту прав споживачів давно застаріла. На відміну від книги чат-бот цілодобово в онлайн-режимі передає менеджменту пропозиції та побажання клієнтів, що мешкають у 265 містах країни.

Чат-бот стане незамінним помічником для тих, хто шукає роботу, в тому числі й у нашому місті Лева. «АТБОТ» допоможе знайти вакансію в компанії «АТБ» та навіть запише претендентів на співбесіду. Автоматизація процесу дасть можливість компанії максимально спростити процес підбору персоналу, а майбутнім співробітникам дозволить не втратити нагоду приєднатися до більш ніж 60-тисячної команди лідерів.

Аби скористатися сервісами «АТБОТ», треба перейти за посиланням Viber або Telegram

Дотримуючись стратегії динамічного розвитку, «АТБ» впроваджує новації у сфері ритейлу. В дискаунтерах мережі вже діють нові принципи викладки товарів, працюють POS-термінали, встановлені сучасні кавомашини, апарати для приготування фрешів і морозива, з’явилися відділи, що пропонують власну свіжу випічку.

На касах можна розрахуватися за допомогою мобільного (з системою Android та підтримкою NFC). Минулого року запустили й сервіс Apple Pay для зручності власників iPhone.

У дискаунтерах нового формату встановили холодильне обладнання останнього покоління, систему LED-освітлення. Використовують сучасні технології утеплення, опалення та рекуперації енергії. Все це підвищує енергоефективність на 70%. Оптимізація багатьох процесів, економія на електроенергії й опаленні та співпраця з виробниками дозволяють компанії пропонувати покупцям невисокі ціни (на 10–15% нижчі за середньоринкові). Якщо ж вибирати продукти з ексклюзивного асортименту власних торгових марок, яких зараз понад 900 найменувань, то економія для клієнта становитиме 30% і більше.

Ще одним інноваційним проеєтом «АТБ» стало експериментальне відкриття невеличких, але напрочуд зручних маркетів формату «магазин біля дому». Концепцію «АТБ-Express», який завжди поруч і завжди відкритий, розробили спеціально для спальних районів великих міст.

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