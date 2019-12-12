Бійці батальйону «Львів» та зведеного загону правоохоронців Львівщини повернулись із зони ООС

На Львівщину повернулись бійці батальйону поліції особливого призначення «Львів» ГУ Нацполіції у Львівській області та зведеного загону правоохоронців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 12 грудня, у відділі комунікації поліції Львівської області.

Вдома поліцейських зустрічали рідні, близькі, товариші по службі та керівництво Нацполіції.

Усі присутні вшанували пам’ять свого бойового товариша – майора поліції Руслана Растатурова, котрий під час несення служби у зоні проведення ООС важко захворів та помер у лікарні в ніч з 10 на 11 грудня.

Також очільник поліції Львівщини вручив бійцям подяки «за сумлінне виконання службових обов’язків із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії у зоні проведення Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей».

Фото: поліція Львівщини