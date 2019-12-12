2020-й у Львові проголосили роком культури

Львівська міська рада затвердила Програму «Львів 2020: Фокус на культуру». «За» відповідну ухвалу сьогодні, 12 грудня, під час сесії проголосували 44 депутати. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Своїм рішенням мерія визначила культуру як пріоритет політики Львова на 2020 рік на такі галузі як спадщина, урбаністика, туризм, освіта, архітектура, мистецтва та інформаційні технології.

Відтак протягом року у місті проводитимуть низку промоційних, просвітницьких й освітніх заходів, друкуватимуть тематичні брошури, розміщуватимуть відповідну соцрекламу. Також Львівська міська рада надаватиме ґрантову підтримку проєктам культури.

«У 2020 році ми пропонуємо визначити культуру як ідеологічний інструмент міської політики у різних галузях. І ми говоримо не лише про культуру у її традиційному значенні, а й про культуру комунікації, поведінки, дії. Ця програма передбачає започаткування і проведення нових проєктів, подій, різних досліджень у сфері культури», – пояснила в.о. начальника міського управління культури Наталія Бунда.

Відтак депутати зобов’язали департамент розвитку до кінця грудня утворити спеціальний організаційний комітет, що займатиметься підготовкою та реалізацією комплексу заходів у межах року культури у Львові.

Детальний перелік заходів у сфері культури на 2020 рік має затвердити виконавчий комітет до кінця січня.

Нагадаємо, у бюджеті Львова на 2020 рік заклали 187 мільйонів гривень на культуру і мистецтво.