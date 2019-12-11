За яких умов курс долара може опуститися до 20 грн: пояснює Мінекономіки

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вважають, що ревальвація гривні до позначки 20 гривень за долар у 2020 році є малоймовірною. Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов в інтерв’ю DW, передає «Громадське».

«Думаю, що 20 (гривень за долар – ред.) – це малореально», – повідомив Милованов.

Він зазначив, що настільки сильне зміцнення української валюти все ж можливе, проте у тому разі, якщо в Україну надійде значний обсяг іноземних інвестицій.

«Якщо до нас зайде дуже-дуже багато інвестицій –10-20 мільярдів доларів – то, можливо, такий курс і буде», – заявив міністр, додавши, що в уряді прогнозують, що у 2020 році в економіку України надійде 3 або 6 мільярдів доларів інвестицій, залежно від сценарію прогнозу.

За словами Милованова, зміцнення гривні негативно впливає на експортерів, адже падає конкурентоздатність їхньої продукції. Водночас це явище позитивно впливає на імпортерів та українців загалом, адже призводить до зменшення темпів інфляції.

Як зазначає «Громадське», наразі курс гривні зміцнюється через надлишок валюти на ринку. Цей надлишок спричинили інвестиції іноземців у державні облігації та великі доходи від експорту агропродукції за кордон. Нацбанк може згладжувати такий надлишок, викуповуючи «зайву» валюту з ринку. Зокрема, протягом першого тижня грудня НБУ викупив з ринку 436,6 мільйона доларів. Від початку року чистий викуп валюти з ринку сягнув 5,43 мільярда доларів.