В аеропорту «Львів» затримали контрабанду брендового одягу на майже мільйон гривень

Учора, 10 грудня, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького під час митного контролю вилучено контрабанду брендового одягу вартістю майже мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Як повідомляється, двоє громадян Молдови, аби уникнути оподаткування, обрали смугу руху спрощеного митного контролю – «зелений коридор».

«Це означало, що вони не везуть товар, вартість якого перевищує неоподатковувану норму. Однак окрім товару в межах дозволеної норми (1000 євро), виявлено чоловічий одяг відомих торгових марок Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren тощо. Зокрема у пасажира було товару на 402 тисяч гривень, а в пасажирки – на 517 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Товар було вилучено. Справу скерують до суду.