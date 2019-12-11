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В аеропорту «Львів» затримали контрабанду брендового одягу на майже мільйон гривень

Вероніка Рой

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Учора, 10 грудня, у Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького під час митного контролю вилучено контрабанду брендового одягу вартістю майже мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Як повідомляється, двоє громадян Молдови, аби уникнути оподаткування, обрали смугу руху спрощеного митного контролю – «зелений коридор».

«Це означало, що вони не везуть товар, вартість якого перевищує неоподатковувану норму. Однак окрім товару в межах дозволеної норми (1000 євро), виявлено чоловічий одяг відомих торгових марок Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren тощо. Зокрема у пасажира було товару на 402 тисяч гривень, а в пасажирки – на 517 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Товар було вилучено. Справу скерують до суду.

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