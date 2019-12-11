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У результаті ДТП в Турківському районі загиблого водія довелось «вирізати» з автівки

Вероніка Рой

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Вчора, 12 грудня, близько 19:55 поблизу с. Розлуч Турківського району відбулось зіткнення автомобілів Mercedes-Sprinter та Ssang Yong Rexton. У результаті ДТП загинув один із водіїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Як повідомляється у результаті зіткнення загинув 59-річний водій Ssang Yong Rexton, а 28-річний пасажир автівки отримав травми. Також постраждали водій та пасажир автомобіля Mercedes-Sprinter віком 35 та 27 років. Постраждалих із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Турківську центральну району лікарню.

На місце події були направлені пожежно-рятувальні підрозділи 28 ДПРЧ м. Турка. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць проводили роботи по деблокуванню загиблого водія з автомобіля. Обставини події встановлюють правоохоронці.

Фото: ДСНС

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