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У Преображенському храмі шукали вибухівку

Вероніка Рой

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Вчора, 10 грудня, близько 17:55 невідомий повідомив про замінування церкви Преображення Господнього. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

«На телефон служби «102» ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про замінування храму Преображення Господнього, що  на вул. Краківська, 21. На місці повідомлення працювали сили та засоби цивільного захисту м. Львова», – йдеться у повідомленні.

О 18:50 обстеження приміщень та прилеглої території храму було завершено, вибухового пристрою не виявлено. З приміщення храму було виведено близько 40 осіб. Обставини події встановлюються.

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