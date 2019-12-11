У мерії розповіли про місця стихійної торгівлі у Львові

Сьогодні, 11 грудня, під час апаратної наради у Львівській міській раді голови районних адміністрацій міста розповіли про випадки та місця стихійної торгівлі на їхній території, передає пресслужба мерії.

За інформацією голови Франківського району Ореста Тимчишина, на території району часті випадки стихійної торгівлі овочами з ринку «Шувар», тобто це не люди, які привозять власноруч вирощені овочі. Та коли відбувається конфіскація товару, то на деякий час торгівля зупиняється.

У Шевченківському районі стихійна торгівля поширена в районі автостанції. Оскільки там інтенсивний рух транспорту, то, за словами голови Шевченківської РА Надії Банах, це місце потребує особливої уваги з боку поліції.

«Найбільший осередок стихійної торгівлі в Залізничному районі — це вул. Чернівецька — вул. Городоцька. Тому важливо, щоб чергування поліції там було постійно», — відзначила голова Залізничної РА Ірина Джурик.

У Личаківському районі стихійна торгівля є біля ринку «Провесінь» — ринок закрили і люди торгують на вулиці.

Як повідомив Андрій Зозуля, голова Галицької РА, в центральній частині міста також є вулична торгівля, тому є потреба, щоб поліція підсилила цей напрямок.

«Відзначу, що на ринку «Добробут» і на Галицькому базарі створено додатково місця для продажу», — додав Андрій Зозуля.

Нагадаємо, у неділю, 8 грудня, ЛКП «Муніципальна варта» проводила рейд місцями стихійної торгівлі на вул. Федьковича, що у Франківському районі. Під час перевірки одна з продавчинь вдарила працівницю комунального підприємства.