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У Львові визначать найкмітливіших школярів, які швидко рахуватимуть в умі

Андрій Котенський

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Діти-вундеркінди із львівських шкіл позмагаються на Олімпіаді з ментальної арифметики.  На спеціальному турнірні визначать найкмітливіших учнів, які найточніше та найшвидше в умі зможуть порахувати багатозначні приклади. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

За звання найкращого змагатимуться діти віком від 5 до 14 років у різних категоріях. Завдання непрості: додавати, віднімати та множити усно тризначні числа швидше за інших. Саме таке вміння розвиває японська методика ментальної арифметики.

«Діти будуть на точність та швидкість рахувати на спеціальних рахівницях – Абакусі та в уяві. Це методика японського усного рахунку, яка допомагає розвивати мозок. І це не математика, як можуть подумати деякі батьки, а методика, яка допомагає дитині навчитися концентруватися, навчитися опановувати різні науки або предмети у майбутньому», – розповіла організатор Тетяна Недайвода.

Школярі, які стануть переможцями отримають право представляти Львів на Міжнародній олімпіаді з ментальної арифметики наступного року.

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