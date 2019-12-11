На вулиці Нечуя-Левицького за 60 тисяч гривень відреставрували браму

У Львові, в межах програми співфінансування реставрації історичних дверей і брам між Львівською міською радою (70% вартості робіт) і мешканцями (30%), відреставрували металеву браму у будинку на вул. І. Нечуя-Левицького, 17. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загальна вартість реставрації металевої брами на вул. І. Нечуя-Левицького, 17 – 61 тис. грн, із них фінансова частка міста – 42,7 тис. грн, а частка мешканців – 18,3 тис. грн.

«Світлик, який розташований над металевою брамою, – дерев’яний. Реставраційні роботи проводились під керівництвом Юрія Миколіїшина», – повідомили в ЛКП «Археологічно-архітектурна служба».

Фото: ЛМР