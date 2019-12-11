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На Старосамбірщині «Фіат Скудо» насмерть збив львів’янина

Вероніка Рой

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Вчора, 10 грудня, близько 18:00 год. поблизу с. Чернихів Старосамбірського району, на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород, авто «Фіат Скудо» збило 65-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Як повідомили у департаменті, водій автомобіля «Фіат Скудо», мешканець Старосамбірського району, здійснив наїзд на пішохода, мешканця м. Львів. Він переходив дорогу поза пішохідним переходом. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події. Обставини події встановлюються.

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