Митники викрили чоловіка, який намагався нелегально провезти через кордон 120 шкурок песця

Мешканець Івано-Франківщини намагався провезти з Польщі через пункт пропуску «Шегині» 120 шкурок песця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

«Обрав «зелений коридор», запакував у сумки, приклав іншим товаром і думав, що минеться. Однак митники ретельно оглянули мікроавтобус і в багажному відділенні знайшли 120 шкірок песця, оброблені (вичинені), без маркування, різних кольорів, країну виробника не встановлено», – зазначається у повідомленні митників.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил. Товар вилучили, справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця