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Львівські «Кажани» стартують у Єврокубку. Вболівальників закликають приходити в помаранчевому

Андрій Котенський

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Сьогодні, 11 грудня, львівський волейбольний клуб «Барком-Кажани» розпочинає свою участь у Кубку Європейської конфедерації волейболу ( ЄКВ). О 19.00 годині на майданчику палацу спорту «Галичина» львівські волейболісти зіграють  з грецьким волейбольним клубом «ПАОК». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК «Барком-Кажани».

 

Як наголошує головний тренер «кажанів» Угіс Крастіньш, на глядачів поєдинку чекає справжнє свято спорту та якісний волейбол. Адже «ПАОК» – один з кращих волейбольних клубів Греції.

Щоправда, остаточний переможець 1/16 фіналу ЄКВ визначиться 19 грудня у Салоніках, після матчу-відповіді між «Барком-Кажани» та ВК «ПАОК».

У матчах Кубку ЄКВ львівський волейбольний клуб  «Барком-Кажани» бере участь з 2016 року.

На євроматчі з грецьким «ПАОКом» «кажани» проведуть командний флешмоб. Клуб закликає вболівальників приходити на матч Єврокубку проти грецького «ПАОКу» у кольорі команди – помаранчевому. Або ж з атрибутикою клубу.

Нагадаємо. На сьогодні «Барком-Кажани» – дворазовий чемпіон України з волейболу, триразовий володар Кубку України та Суперкубку України з волейболу.

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