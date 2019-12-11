Львів'ян кличуть у філармонію на «Карпатське танго»

На сцені Львівської філармонії 15 грудня звучатиме «Карпатське танго». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Знаменита музика А. Кос-Анатольського, традиційні музичні вечори із чудовими співаками Оксаною Мухою, Орестом Цимбалою, Вікторією Сивоус та Академічним інструментальним ансамблем «Високий замок» – це все чекає на глядачів.

У святковому передчутті 15 грудня о 19:00 буде чудова можливість послухати легендарні пісні, зануритись у автентичну українську атмосферу та незабутньо провести час у хорошій компанії.

У програмі вечора звучатимуть вокальні твори основоположника української естради, видатного композитора та поета А. Кос-Анатольського. Під час концерту знову «заговорить» легендарний довоєнний акордеон митця «Silvio Soprani».

Також на гостей очікує виставка унікальних фотографій А. Кос-Анатольського «Silvio Soprani».