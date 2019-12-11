Інклюзивний мистецький проєкт «Краще разом» їде на гастролі до Львова, аби презентувати публіці виставу за мотивами поемагонії Льюїса Керролла «Полювання на Снарка». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У межах гастрольної подорожі, 18 грудня, в Театрі Лесі Українки (Городоцька, 36), відбудеться показ – «Полювання на Снарка». Початок об 19.00. А вже 19-го грудня, об 12:00, в Центрі Шептицького (Стрийська, 29а), відбудеться інформаційна зустріч «Краще Разом»: досвід інклюзивного мистецького проєкту.

Люди часто питають: «Про що ваша вистава?» Звідки ж ми знаємо?) Адже сам автор «Полювання на Снарка» Льюїс Керролл писав: «У відповідь на Ваше питання, що я мав на увазі під Снарком, можете розповісти, що я мав на увазі тільки те, що Снарк — це і є Буджум… Я добре пам’ятаю, що коли писав поему, жодного іншого значення і в думках не мав, але з тих пір люди весь час намагаються знайти значення Снарка. Мені особисто найбільше подобається, коли Снарка вважають алегорією Погоні за Щастям (думаю, що частково це було і моє трактування)».

Та ми все одно запрошуємо вас переглянути нашу абсурдну виставу про те, як екіпаж корабля на чолі з ватажком Будодзвоном вирушає на пошук чогось, що зветься Снарком.

«У чому сенс «Снарка»? Боюся, мені потрібен був не сенс, а нісенітниця! — пише Льюїс в іншому листі. — Проте, як ви знаєте, слова означають більше, ніж ми думаємо, користуючись ними, і тому книга повинна означати щось більше, ніж розраховував сказати автор. Тому, який би зміст не знаходили в книзі, я його вітаю, у цьому її призначення».

Можливо, і ви побачите у виставі інклюзивного мистецького проєкту «Краще Разом», з англійським сюжетом в українських реаліях, щось про одвічні пошуки сенсів чи то про щастя, чи то про мандри українських заробітчан…

Вхід вільний. За попередньою реєстрацією.