Дорожники на Львівщини почали тестувати систему Waze: скаржитися на дороги можна онлайн

Укравтодор почав працювати з навігаційною системою Waze, яка допоможе дорожникам в режимі онлайн отримувати інформацію про стан покриття по всій країні. Наразі програму тестують у двох областях – у Львівській та Дніпропетровській. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

«Відтепер всі скарги на автошляхи від користувачів програми збираються в єдину базу, яка доступна для дорожньої служби в режимі реального часу. Таким чином відомство зможе зібрати максимально повну інформацію про стан покриття по всій країні. А також оперативно отримувати повідомлення про ожеледицю чи обмеження в русі через аварії і реагувати на них. Вся інформація подається з точними GPS-координатами, а також з фотографіями та коментарями від водіїв, якщо останні їх додали», – йдеться у повідомленні.

Поки система тестується у Львівській та Дніпропетровській областях. Але в подальшому має запрацювати по всій країні.

«Ми зможемо ще оперативніше реагувати на скарги громадян і зосередити нашу увагу в першу чергу на найбільш проблемних ділянках доріг», – вважає голова Укравтодору Олександр Кубраков.