Викрадену на Сихові «Газель» поліція розшукала у Стрийському районі

Правоохоронці знайшли викрадену «Газель», яку невідомі нещодавно поцупили на Сихові. До крадіжки причетні двоє братів, мешканців Стрийщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У Сихівський відділ поліції звернувся 30-річний львів’янин і повідомив, що у період від 20 листопада до 2 грудня з проспекту Червоної Калини викрали його автомобіль ГАЗ – 3302 «Газель».

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Нещодавно правоохоронці розшукали викрадену «Газель» в одному з міст Стрийського району, а також встановили, що до скоєння злочину причетні двоє мешканців району віком 32 та 33 роки. Вони є рідними братами.

Тепер зловмисникам загрожує від трьох до п’яти років тюрми. Наразі триває досудове розслідування.