Власники автостоянки, розташованої на території парку «Знесіння», кинули оком на цінну землю?

Власники автостоянки на вул. Харківській, 44, яка розташована на території Регіонального ландшафтного парку «Знесіння», через суд хочуть скасувати його Державний акт на землю. Цей документ захищає цілісність території пам’ятки, тож його скасування розв’яже руки забудовникам. Про це сьогодні, 10 грудня, повідомив правозахисник ГО «Правозахисний центр імені генерала УНР Володимира Сікевича» Роман Куровець, передає кореспондент Львівського порталу.

Парк «Знесіння» чи не єдиний парк Львова, який має Державний акт на землю. Саме він дозволяє вберегти його територію від забудови. Тому й в інших парках міста, що не мають такого акта, можуть змінювати межі, виділяти тут земельні ділянки і навіть змінювати їхнє цільове призначення.

За словами Романа Куровця, зараз власники автостоянки на вул. Харківській, 44 у судовому порядку намагаються скасувати цей Державний акт на землю парку «Знесіння».

«Станом на сьогодні у судах є два позови від нібито двох різних осіб, які оскаржують Державний акт на землю парку «Знесіння». Власне, його оскаржують власники цієї автостоянки на вул. Харківській, 44. Це робиться для того, щоб прибрати природоохоронний статус зі 150 га землі. Звісно, це розв’яже руки забудовникам, які хотіли би будувати своє житло на території парку, який для них є ласим шматком», – розповів Роман Куровець.

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Правозахисник також зауважив, що автостоянка знаходиться безпосередньо на території парку «Знесіння», її площа становить майже 0,5 га. І з її власниками судова тяганина триває кілька років поспіль, втім наразі безрезультатно.

«Ще у 2017 році обласна прокуратура подала позов на скасування права реєстрації цієї автостоянки. У січні цього року суд закрив це провадження у зв’язку з тим, що справа була не адміністративної юрисдикції. Відповідно, тоді прокуратура мала б звернутися у господарський суд, але минув уже майже рік і, наскільки мені відомо, цього так ніхто і не зробив. Із власниками цієї автостоянки ми зараз активно зустрічаємося у судових процесах, то вони кажуть: оскільки прокуратура не звернулась у господарський суд, значить, вона визнала законність реєстрації», – додав Роман Куровець.

Своєю чергою начальник управління представництва державних інтересів у суді прокуратури Львівської області Василь Гайворон підтвердив, що суб’єкти, майно яких розташоване або частково заходить на територію парків, наполегливо намагаються отримати землю, нерідко підробляючи деякі документи. Згодом ця земля йде під забудову елітного житла.

На думку Гайворона, саме Державний акт на землю дозволяє парку «Знесіння» боротися з такими горе-підприємцями. Відтак він пообіцяв, що у справу щодо скасування цього акта втрутиться прокуратура.

«Вступ у так вдавані спори щодо скасування Державного акту на землю парку «Знесіння» я повністю підтримую. Думаю, найближчим часом ми це ініціюємо. Я навіть знаю, з якою метою ці позови були подані, адже парк «Знесіння» саме завдяки цьому акту легко бореться із такими забудовниками. Зараз ми маємо низку справ, де також скасовуємо право власноті суб’єктів господарювання і намагаємося повернути земельні ділянки… Взагалі автостоянки у Львові – це велика проблема, у мене є багато справ з ними у судах. І я повністю підтримую активістів, будемо боротися проти незаконного вибуття земельних ділянок», – запевнив Василь Гайворон.

Як вдалося з’ясувати Львівському порталу, на вул. Харківській, 44 розташована автостоянка №33 Підприємства гаражного і технічного обслуговування «Сервіс» Львівської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів. У 2008 році власником автостоянки стало ПП «Факторія».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, приватне підприємство «Факторія», яке займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, існує з 1996 року. Власницею фірми є львів’янка Олександра Боженко. Вона також є співвласницею будівельної компанії «Липова алея», дирекоркою ОСББ «Герб», а раніше – співзасновницею ТзОВ «Інсервіс-Львів.ЛТД» (перевезення вантажів).

Розмір статутного капіталу ПП «Факторія» становить всього лише 10 грн.

Додамо, що Регіональний ландшафтний парк «Знесіння» є об’єктом природно-заповідного фонду України, його загальна площа становить 312,1 га. Він розташований у Личаківському районі Львова на території давніх поселень Кривчиці і Знесіння. Від парку до центру Львова можна дійти пішки приблизно за 20 хвилин.