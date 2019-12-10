В Карпатах електричка насмерть збила людину

В понеділок ввечері, 9 грудня, на залізничному перегоні «Славське – Лавочне» електричка сполученням «Львів – Лавочне» насмерть збила жінку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Подія трапилась орієнтовно о 21:05 год. Попередньо встановлено, що електропоїзд №6155 сполученням «Львів – Лавочне» на перегоні «Славське – Лавочне» смертельно травмував жінку.
Її особу встановити ще не вдалося, втім відомо, що потерпілій було близько 40 років.
Затримок у русі поїздів не було. Всі обставини події наразі з’ясовуються.
Наталя Дуляба