В Карпатах електричка насмерть збила людину

В понеділок ввечері, 9 грудня, на залізничному перегоні «Славське – Лавочне» електричка сполученням «Львів – Лавочне» насмерть збила жінку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Подія трапилась орієнтовно о 21:05 год. Попередньо встановлено, що електропоїзд №6155 сполученням «Львів – Лавочне» на перегоні «Славське – Лавочне» смертельно травмував жінку.

Її особу встановити ще не вдалося, втім відомо, що потерпілій було близько 40 років.

Затримок у русі поїздів не було. Всі обставини події наразі з’ясовуються.