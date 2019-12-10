У Львові під час конфлікту один з водіїв вистрілив у повітря із пістолета

Сьогодні, 10 вересня, у Львові на перехресті вулиць Сахарова та Княгині Ольги у Львові між двома водіями виник конфлікт, під час якого один з них здійснив постріл у повітря з предмету, схожого на пістолет. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначають у поліції, інцидент стався близько 15 год. На місце події негайно виїхали працівники підрозділів поліції Львівщини.

У патрульній поліції зазначили, що виявили автомобіль Dodge, керманич якого ймовірно і здійснив постріл, на вулиці Героїв Майдану. Водієм виявився 23-річний львів’янин. В багажному відділені автівки лежав предмет, схожий на пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу Франківського відділу поліції.

Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі дії з метою встановлення обставин інциденту. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Фото: патрульна поліція

Відео: Ігор Зінкевич