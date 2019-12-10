ТзОВ «Магік» – найбільший виробник бруківки Західної України

Якісна бруківка у Львові із передовим європейським досвідом з влаштування дорожньо-транспортного покриття – це ТзОВ «Магік». Виробник тротуарної плитки, бруківки та інших виробів з бетону, присутній на українському ринку із 1993 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

ТзОВ «Магік» – це праця колективу з численністю більше ніж 250 осіб, 120 000 м2 сучасної виробничої площі та створення 11 000 м2 високоякісної продукції за добу.

Компанія працює у сфері виробництва вібропресованих бетонних виробів, а саме: бруківка, тротуана плитка, бордюри, будівельні блоки.

З кожним роком, компанія працює над розвитком технології виробництва та модернізацією процесів забезпечення виробництва для створення продуктів найвищої якості. Головною метою та принципом роботи ТзОВ «Магік» реалізація бажань і потреб клієнтів, шляхом створення доступної, сучасної та високоякісної продукції.

Виробництво розташоване у селі Милятичі, Пустомитівського району Львівської області. На початок 2019 року, на підприємстві було встановлено три сучасні автоматизовані виробничі лінії, враховуючи нещодавню інвестицію у нову виробничу лінію від німецького виробника MASA, котра не мала аналогів в Україні.

Цікаво, що ТзОВ Магік пройшов довгий послідовний шлях для забезпечення нової, потужної, а головне високопродуктивної виробничої лінії:

Із 1993 до 1997 року – ручне виготовлення бруківки та інших бетонних продуктів технологією вібролиття. На кінець цього періоду й припав процес зародження підприємства.

У 2002 – 2003 роках відбувся запуск першої та другої в Україні вібропресувальної лінії німецького виробника Zenith.

Для забезпечення виробництва високоякісними інертними матеріалами, які постачаються з центральних регіонів України, у 2006 – 2009 роках було інвестовано у власний залізничний склад, неподалік виробництва (станція Давидів). Це дало ширші можливості отримувати матеріали кращої якості.

Після цього, у 2011 році, ТзОВ «Магік» інвестує у комплекс обробки інертних матеріалів, котрий дозволяє суттєво покращувати якість сировини. Весь інертний матеріал, що постачається на ТзОВ «Магік», проходить обробку дроблення на необхідні фракції, фракціювання (сортування матеріалу відносно розміру), миття матеріалу, що в подальшому забезпечить бетон вищої міцності.

У 2014 році підприємство вводить в експлуатацію вимірювальну заводську лабораторію, атестовану в системі Держспоживстандарту України. Вимірювальна лабораторія обладнана сучасним високоточним обладнанням провідних виробників для здійснення повного комплексу досліджень фізико-механічних, хімічних та експлуатаційних властивостей виробів з бетону на всіх етапах виготовлення продукції.

Із 2015 року на ТзОВ «Магік» стартував перший етап інвестиції у сучасну виробничу лінію. Встановлено новий автоматизований бетонозмішувальний комплекс німецького виробника MASA, завдяки якому вдається виробляти бетон значно кращої якості для вироблення вібропресованої тротуарної плитки та бруківки вищого ґатунку.

За два роки по тому розпочато роботу бетоноформувальної лінії Zenith 940, що дозволила значно розширити асортимент продукції: ТзОВ Магік отримала можливість виробляти високоякісні палісади, квітники, сходи, решітки «еко».

Цьогоріч відбулося інвестування у другу аналогічну лінію Zenith 940.

На сьогодні ТзОВ «Магік» оперує 4-ри виробничі лінії, потужність яких становить 230 000 м2/місяць. Виконано другий етап інвестиції, та введено в експлуатацію сучасну автоматизовану виробничу лінію німецького виробника MASA. Підприємство нарощує виробничу потужність до 300 000 м2/місяць.

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