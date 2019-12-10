Шестеро львівських дослідників культури отримають премії від міста

Цьогоріч у Львові запустили пілотну Програму грантової підтримки проєктів, які скеровані на дослідження культури України. Сьогодні відбулося нагородження шістьох переможців конкурсу, які також отримають грантову підтримку від 25 до 100 тис грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, 9 вересня було оголошено прийом документів на участь у конкурсі, у межах цієї Програми. Конкурс тривав до 18 жовтня. На участь у конкурсі за умовами Програми подавались проєкти, скеровані на дослідження культури України, розвиток культурного потенціалу міста, сприяння обміну досвідом у галузі культури на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

«Ця програма діє перший рік. Ми вперше виділяємо людей, які зможуть у довготривалий термін займатися ґрунтовними дослідженнями у галузі культури. Для нас це дуже важливо, адже мова йде про вивчення культурної спадщини, яка лягає в наше теперішнє і продукує майбутнє», — додала в. о. начальника культури ЛМР Наталія Бунда.

Цьогоріч на участь у конкурсі було подано 20 заяв, з яких на засіданні конкурсної комісії 11 листопада було обрано 6 переможців:

Онещак Марія з проектом «Пісня. Живе» із грантовою підтримкою у сумі 85 тис грн.

Рибчинський Олег з проектом «Мистецький атлас Пінзеля. Місця Пінзеля: на перехрестях та вигинах творчого шляху» із грантовою підтримкою у сумі 30 тис грн.

Маханець Олександр з проектом «8 мм: практики кіноаматорів у Львові та України» із грантовою підтримкою у сумі 30 тис грн.

Тихолоз Наталія та Тихолоз Богдан з проектом «Різдво й Великдень у родині Франків на тлі мультикультурного Львова (історичні традиції й сучасна інтерпретація)» із грантовою підтримкою у сумі 30 тис грн.

Андрей Бояров з проектом «Експеримент! Львівські майстри фотографії і кіно початку ХХ століття та їхні послідовники в Україні та Польщі у XX та XXI столітті» із рантовою підтримкою у сумі 45 тис грн.

Радик Іван з проектом «Чубай: візіонерство-бунтарство-відшукування» із грантовою підтримкою у сумі 30 тис грн.

«У Львові є системна підтримка культури, але це чи не єдине місто України, яке запровадило грантову підтримку досліджень в галузі культури. Дуже багато коштів виділяється на події, а тут йде мова про довготривалі проекти. Дякую за те, що у нашому місті є розуміння важливості саме таких проєктів», — сказав один з переможців Богдан Тихолоз.

Фото: Facebook-сторінка Христини Процак