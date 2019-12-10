На Львівщині під час ремонту на колії загинув працівник залізниці

В понеділок ввечері, 9 грудня, на залізничному перегоні «Городок – Судова Вишня» загинув 28-річний працівник залізниці. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Попередньо встановлено, що подія сталась орієнтовно о 21:10 год. Працівник залізниці проводив ремонтні роботи на колії, під час яких отримав травму, що й призвела до смерті.

Що саме стало причиною загибелі 28-річного чоловіка, наразі не відомо. Всі деталі події поки що встановлюються.