Мешканців Львівщини закликають берегтися шахраїв, які вимагають гроші від імені податківців

Мешканців Львівщини закликають берегтися шахраїв, які нібито за дорученням начальників податкових інспекцій Львівської області вимагають перерахувати кошти на банківський рахунок. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДПС у Львівській області.

Зазначається, що управління отримує інформацію від суб’єктів господарювання про те, що до них телефонують невстановлені особи, які, нібито за дорученням начальників податкових інспекцій Львівської області, просять перерахувати кошти на запропонований банківський рахунок.

«Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на такі провокації. Якщо ж траплятимуться, чи були такі телефонні дзвінки, не замовчуйте їх, негайно повідомляйте правоохоронні органи для упередження та припинення шахрайських дій», – мовиться у повідомленні ГУ ДПС у Львівській області.