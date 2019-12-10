Львів’ян запрошують на Різдвяний концерт НАОНІ

Легендарний оркестр «НАОНІ» запрошує львів’ян до Львівської опери на віртуозний Різдвяний концерт. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Оркестр «НАОНІ» із своєю українською душею захоплює слухачів по всьому світу уже 50 років поспіль.

На відвідувачів очікує незвичний музичний колорит, який надають оркестру особливі оригінальні ансамблі: сопілкарів, троїстих музик, бандуристів, виконавців на зозульках.

Цікаво, що у 2017 році «НАОНІ» яскраво та потужно відкривали Євробачення та ставав 7-ми разовим переможцем шоу «Битва Оркестрів».

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Художній керівник НАОНІ – народний артисту України, лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка – Віктор Гуцал. Його талант, запальна енергія, яскравий гумор, відчайдушна відданість своїй справі дозволили оркестру піднятися до рівня світової майстерності виконання.

В репертуарі НАОНІ українська народна музика, класичні твори та світові хіти, які оркестр виконує в своєрідному музичному стилі.

За свою історію оркестр був на гастролях в усіх куточках України та за її межами. Де б не виступав НАОНІ всюди музиканти з гордістю несли до людей українську музику, викликаючи своєю творчістю цікавість та повагу до України.

Концерт відбудеться 25 грудня, о 20.00

Квитки можна придбати тут: Concert