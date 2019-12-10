Львів’ян кличуть у Палац мистецтв на Андріївські вечорниці

Вже цієї п’ятниці, 13 грудня, у Львівському палаці мистецтв, що на вул. Коперника, відбудуться Андріївські вечорниці. У програмі етновечірки – ворожіння та різні забави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Організатори наголошують, що Андіївська ніч – чарівна, тож запрошують львів’ян віком від 15 років на гучну етновечірку із ворожіннями, яка дозволить зануритись в атмосферу прадавніх українських традицій.

«Дівчата матимуть нагоду наворожити собі свою долю, як з давніх-давен робили наші бабусі, а хлопці – побешкетувати й довести, що вони справжні сміливці, а найвправніші – й калиту вкусити [традиційна забава, під час якої потрібно відкусити шматок підвішаного в повітрі калача]», – йдеться у повідомленні.

На гостей також чекатимуть частування й виступ етногурту «ЯгОди». Початок вечорниць – о 19:00 год. Дрес-код – вишиванка.

Вартість квитка, придбаного безпосередньо у день заходу, становить 150 грн (заздалегідь – 100 грн). Іменинники Андрії отримають 50% знижки при пред’явленні паспорта. Детальніше – за цим посиланням.