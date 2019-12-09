У Польщі знайшли вбитими двох українців

Польські правоохоронці проводять розслідування через знайдені напередодні у гміні Пулави Люблінського воєводства тіла двох українців з ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Lublin112.

Поліція наразі намагається встановити докладні обставини загибелі двох людей, чиї тіла були знайдені в неділю в місцевості Доброславув в гміні Пулави. Поліція отримала повідомлення про це у неділю приблизно о 13.00.

На місце, на територію одного з розплідників дерев і чагарників, негайно був направлений патруль. В одному з житлових будинків знаходилися тіла двох чоловіків.

На трупах були виявлені ножові поранення. Жертвами стали громадяни України, які працювали на території розплідника.

Протягом кількох годин на місці працювали поліцейські криміналісти під керівництвом прокурора. У справі затримано одного підозрюваного, також українця.

Нагадаємо, 10 листопада біля міста Рава Мозавецька Польща у холодильному сховищі для фруктів виявили тіла двох громадян України.

Фото: Lublin112