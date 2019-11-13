У Польщі тіла двох українців знайшли в ангарі для зберігання фруктів

Біля міста Рава Мозавецька у холодильному сховищі для фруктів виявили тіла двох громадян України. Причину їх смерті встановлюють. Про це пише Громадське з посиланням на польське видання «RMF24.pl».

Тіла чоловіків 28 та 46 років знайшли у неділю, 10 листопада. Інцидент стався у селищі Садковіце у великому ангарі для зберігання фруктів, в якому немає кисню.

Двоє українців жили на території маєтку, де їх знайшли. Наразі поліція встановлює обставини їхньої смерті. Як зазначає видання, входити до такої холодильної камери для людини смертельно небезпечно.

Загибель українців «Укрінформу» підтвердила керівниця консульського відділу посольства України у Польщі Світлана Криса.

«Поліція повідомила нас про цей випадок. Двоє загиблих родом з Тернопільської області, вони є родичами — дядько та племінник», — сказала вона.

Дипломат додала, що чоловіки легально працювали у Польщі. 13 листопада відбудеться розтин тіл, а в Україну їх відвезуть наступного дня.

Фото: «RMF24.pl»