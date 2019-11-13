ОСТАННІ НОВИНИ

У Польщі тіла двох українців знайшли в ангарі для зберігання фруктів

Вероніка Рой

|

Біля міста Рава Мозавецька у холодильному сховищі для фруктів виявили тіла двох громадян України. Причину їх смерті встановлюють. Про це пише Громадське з посиланням на польське видання «RMF24.pl».

 

Тіла чоловіків 28 та 46 років знайшли у неділю, 10 листопада. Інцидент стався у селищі Садковіце у великому ангарі для зберігання фруктів, в якому немає кисню.

Двоє українців жили на території маєтку, де їх знайшли. Наразі поліція встановлює обставини їхньої смерті. Як зазначає видання, входити до такої холодильної камери для людини смертельно небезпечно.

Загибель українців «Укрінформу» підтвердила керівниця консульського відділу посольства України у Польщі Світлана Криса.

«Поліція повідомила нас про цей випадок. Двоє загиблих родом з Тернопільської області, вони є родичами — дядько та племінник», — сказала вона.

Дипломат додала, що чоловіки легально працювали у Польщі. 13 листопада відбудеться розтин тіл, а в Україну їх відвезуть наступного дня.

Фото: «RMF24.pl»

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні
Анастасія ПИЖ
Адресна допомога: як займатися благодійністю на національному рівні

Чи можливо динамічно розвивати свою справу на Львівщині та  дотримуватися європейських принципів соціальної орієнтації б...

Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника
Ольга ФУЧИК
Кар’єра у Львові: як пройти шлях від необізнаного новачка до успішного керівника

Протягом останніх років мільйони громадян,  серед яких молоді й активні мешканці наших західних областей, покидають домі...

33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
33 напрямки. Куди можна полетіти зі Львова зимового сезону

Міжнародний аеропорт «Львів» перейшов на зимовий розклад виконання рейсів, згідно з яким зимова маршрутна мережа польоті...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...