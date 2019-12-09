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У Новояворівську рецидивіст-гастролер обікрав магазин із технікою

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали раніше судимого мешканця Чернігівської області, який у Новояворівську обікрав магазин на 100 000 грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

У поліцію за допомогою 7 грудня звернулась 48-річна власниця одного з магазинів Новояворівська. Вона розповіла, що вночі з приміщення торгівельного закладу невідомі викрали побутову техніку й товар вартістю близько 100 000 грн, а також травматичну зброю, що належала продавцю.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що зловмисник проник у магазин, пошкодивши одне з пластикових вікон.

Як з’ясували поліцейські, до скоєння злочину причетний раніше неодноразово судимий  36-річний уродженець Чернігівської області, котрий останнім часом мешкає у Новояворівську. Речові докази у нього вилучили.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Наразі триває досудове розслідування.

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