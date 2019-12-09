У Львові та на Пустомитівщині діти отруїлись чадним газом

Вчора ввечері, 8 грудня, у Львові та в Пустомитівському районі четверо дітей отруїлись чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Відтак вчора близько 20:50 год. у селі Борщовичі, що у Пустомитівському районі, у приватному будинку по вулиці Степана Бандери, отруїлися чадним газом двоє дітей віком 11 та 13 років.

Згодом о 22:00 год. у Львові, у квартирі будинку по вулиці Дж. Вашингтона, 4а, отруїлися чадним газом десятирічна та однорічна дитина.

Усіх дітей у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у Львівську ОДКЛ. Обставини подій встановлюються.

Пам’ятайте, що виконання нескладних правил техніки безпеки допоможе зберегти здоров’я та життя вам та вашим близьким.

У побуті чадний газ є продуктом неповного згорання палива – вугілля, газу, бензину. Найбільша небезпека отруїтися чадним газом існує у помешканнях, що опалюються автономно природним газом, дровами чи вугіллям.

Чадний газ неможливо відчути або побачити, оскільки він не має ні смаку, ні запаху, ні кольору, не є подразнюючим. У той же час він легко змішується з повітрям, а також без перешкод розповсюджується. На присутність чадного газу можуть вказувати кіптява, задимленість, жовтий колір полум’я.

Потрапляючи в кров людини, чадний газ зв’язується з гемоглобіном, утворюючи сполуку, яка блокує передачу кисню до тканин організму. Як наслідок – виникають головний біль, задуха, стук у скронях, запаморочення, біль у грудях, сухий кашель, нудота, блювання, зорові та слухові галюцинації, підвищений артеріальний тиск. У важких випадках – параліч, судоми, втрата свідомості та, як наслідок, смерть протягом 3 хвилин.

Щоб уникнути отруєння чадним газом забороняється:

знаходитися тривалий час у приміщенні, де працює газова колонка або котел;

опалювати квартиру за допомогою газової плити або духовки;

готувати їжу при одночасній роботі всіх 4 – 5 включених конфорок газової плити;

обігрівати приміщення за допомогою печі, в якій є щілини;

закривати заслінку печі, поки триває процес горіння;

залишати розтоплену піч без контролю (на ніч);

тривалий час знаходитися в гаражі, якщо включено двигун автомобіля та зачинено всі вікна і двері;

виконувати самостійно будь-які роботи з газовими та вентиляційними системами і пристроями.

Натомість необхідно:

не рідше одного разу на 3 місяці перевіряти справність вентиляції в кухні та ванній кімнаті (наприклад, за допомогою листочка паперу або полум’я свічки);

не рідше одного разу на рік запрошувати представника компанії-постачальника газу для контролю стану газової колонки, котла та плити;

вимагати від балансоутримувача будинку проводити профілактичні огляди димоходів не рідше одного разу на рік (для димоходів опалювальних печей, газових водонагрівачів і опалювальних котлів, які працюють сезонно. Для обладнання, яке працює постійно – два рази на рік);

регулярно провітрювати квартиру.

Також, дієвим способом вберегти себе та своїх рідних від отруєння чадним газом є встановлення в помешканні побутового датчика-сигналізатора чадного газу.

При отруєнні чадним газом необхідно:

викликати швидку допомогу;

вивести (винести) отруєну людину з приміщення, насиченого чадним газом;

перевірити у непритомної людини прохідність дихальних шляхів (очистити ротову порожнину від виділень, мокроти, блювотних мас);

непритомну людину покласти на бік у безпечній позі, слідкувати, щоб голова не була закинута;

дати постраждалому кисень (забезпечити доступ свіжого повітря, відкрити вікно);

при відсутності дихання провести штучне дихання;

при відсутності ритмічної серцевої діяльності – непрямий масаж серця.

Пам’ятайте, що постійне виконання заходів пожежної безпеки – запорука збереження життя людини!