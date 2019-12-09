У Львові просять облаштувати новий майданчик для навчання водіїв-початківців

Львівську міську раду просять виділити нову земельну ділянку площею не менше 2 га, де водії-початківці вільно могли б їздити. Відповідну петицію зареєстрували у Єдиній системі електронних петицій, передає Львівський портал.

Автором петиції є представник ГО «Спілка автомобілістів Львівщини» Володимир Слушняк. Він зауважує, що сьогодні у Львові фактично немає навчального полігону, де водії могли б вчитися керувати автомобілем.

Раніше такий полігон знаходився на вул. Пасічній, 49-А. Однак через те, що цей район почали активно забудовувати, люди змушені навчатись водінню поміж будинками.

«Єдиний автомобільний полігон, який функціонував до 2017 року, та земельна ділянка площею 1,6 га на Пасічній, 49-А, належить містові. Та зараз там забудований район, тому учні автошколи “Автоград” отримують свої практичні навички у водінні поміж будинками. Стан аварійності у Львівській області свідчить про те, що однією із вагомих причин скоєння ДТП є слабкі практичні навички водіїв», – пише Володимир Слушняк.

Відтак він просить Львівську міську раду виділити у місті нову земельну ділянку площею близько 2 га й облаштувати там необхідні локації для навчання водіїв-початківців. Обслуговувати такий майданчик, за словами чоловіка, мала б певна автошкола чи інший заклад, який визначить мерія.

Зазначимо, для того, щоб міськрада Львова розглянула цю петицію, потрібно зібрати 500 голосів. Збір підписів триватиме до 5 лютого.