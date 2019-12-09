У будинку, де розташовані ЗМІ дружини Садового, виявили автомат і набої

У неділю, 8 грудня, правоохоронці дізнались, що на горищі одного з будинків, розташованих на площі Галицькій у Львові, виявлена валіза із автоматом і набоями. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки та працівники інших служб. Як встановили поліцейські, виявлені предмети – це автомат чеського виробництва, набої до нього та навісне обладнання.

Як пише Zaxid.net, автомат і набої виявили на горищі будинку на площі Галицькій, 15. Саме тут розташовані редакції, що входять до медіахолдингу ТРК «Люкс»: Zaxid.net, радіо «Люкс ФМ», сайт 24 каналу та портал Футбол 24. Також тут знаходиться управління комунальної власності Львівської міськради.

Зазначимо, що ТРК «Люкс» належить дружині міського голови Львова Катерині Кіт-Садовій.

«Із цього горища видно тільки внутрішній двір будинку і сходову клітку, де проходять відвідувачі та працівники ТРК «Люкс» та сайту Zaxid.net», – додав фінансовий директор ТРК «Люкс» Олександр Деніщук.

Знайдену зброю і набої правоохоронці вилучили. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховим речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.