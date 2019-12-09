ОСТАННІ НОВИНИ

У будинку, де розташовані ЗМІ дружини Садового, виявили автомат і набої

Наталя Дуляба

|

У неділю, 8 грудня, правоохоронці дізнались, що на горищі одного з будинків, розташованих на площі Галицькій у Львові, виявлена валіза із автоматом і набоями. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки та працівники інших служб. Як встановили поліцейські, виявлені предмети – це автомат чеського виробництва, набої до нього та навісне обладнання.

Як пише Zaxid.net, автомат і набої виявили на горищі будинку на площі Галицькій, 15. Саме тут розташовані редакції, що входять до медіахолдингу ТРК «Люкс»: Zaxid.net, радіо «Люкс ФМ», сайт 24 каналу та портал Футбол 24. Також тут знаходиться управління комунальної власності Львівської міськради.

Зазначимо, що ТРК «Люкс» належить дружині міського голови Львова Катерині Кіт-Садовій.

«Із цього горища видно тільки внутрішній двір будинку і сходову клітку, де проходять відвідувачі та працівники ТРК «Люкс» та сайту Zaxid.net», – додав фінансовий директор ТРК «Люкс» Олександр Деніщук.

Знайдену зброю і набої правоохоронці вилучили. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховим речовинами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...