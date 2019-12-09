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У Брюховичах відкрили криївку воїнів УПА

Ольга Денисяка

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Вчора, 8 грудня, на Круковій Горі у Брюховичах пройшло відкриття та освячення криївки вояків Української Повстанської Армії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Брюховицької селищної ради.

 

У лютому 1946-го року на Круковій Горі у Брюховичах органами НКВС було проведено облаву криївки, що знаходилася тут. В результаті облави загинуло троє упівців.

Відкриття криївки відвідали місцеві мешканці, священники та члени родин загиблих упівців.

«Наші місцеві мешканці будуть завжди пам’ятати героїв Української Повстанської Армії. Це буде місце поклоніння пам’яті тих буремних часів і визвольних змагань. Ми перемогли тоді, ми переможемо сьогодні», – зазначив селищний голова.

Відновлення криївки – проєкт-переможець Конкурсу місцевих ініціатив Львівської обласної ради 2019 р. За правилами Конкурсу, проєкт реалізований на умовах співфінансування Брюховицькою селищною радою та Львівською обласною радою, та мешканцями селища.

     

Фото: Брюховицька селищна рада

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