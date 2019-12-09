На Янівському цвинтарі знайшли гранату

У суботу, 7 грудня, у Львові на Янівському цвинтарі, що по вулиці Шевченка, 128, виявили ручну гранату Ф-1. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Того ж дня вибухонебезпечний предмет з місця події вилучили та знешкодили відповідно до встановленого порядку.

Мерія нагадує правила техніки безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Так, у разі виявлення боєприпасів або предметів, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, необхідно:

— негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів (ВНП);

— за можливістю, попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поруч;

— позначити місце перебування предмета, а при можливості огородити його (для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії тощо);

— негайно повідомити про знахідку чергові служби МНС та МВС за номерами 101,102 (повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження ВНП);

— не палити, не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню та предметами, що можуть його утворювати;

— не торкатись підозрілого предмету;

— у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) або змінювати його положення;

— очікувати на безпечній відстані від місця знаходження ВНП або предмета, схожого на нього, представників органів місцевої влади, МНС, МВС, при цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони сторонніх людей.

Щоб уникнути нещасних випадків, потрібно пам’ятати, що зовнішній вигляд боєприпасів від тривалого перебування в ґрунті або у воді сильно змінюється. Вони під впливом вологи деформуються, іржавіють, і від найменшого дотику вибухають. Категорично заборонено розбирати боєприпаси, кидати їх у вогонь або самостійно переносити чи транспортувати!