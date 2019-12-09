Місто виплатить по 100 тисяч ще 33 захисникам України зі Львова

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам АТО/ООС – мешканцям Львова. Цього разу допомогу в розмірі 100 тис. грн. отримають 33 учасники бойових дій на Сході України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН
- Колесніков Павло Олександрович
ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН
- Богдан Володимир Володимирович
- Качмар Степан Степанович
- Лойко Роман Миколайович
- Павлюх Василь Антонович
- Твердохліб Андрій Іванович
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Глушко Роман Олегович
СИХІВСЬКИЙ РАЙОН
- Карпець Сергій Олександрович
- Мудрий Роман Дмитрович
- Рахвал Миколай Ігорович
ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Біляєв Сергій Євгенович
- Буяльський Богдан Анатолійович
- Глагола Василь Васильович
- Гринчишин Тарас Володимирович
- Дубенський Богдан Ярославович
- Зарецький Дмитро Євгенійович
- Калуцький Володимир Михайлович
- Кваша Петро Васильович
- Кирник Артем Валерійович
- Куць Олександр Володимирович
- Кушпета Тарас Ігорович
- Мальченко Микола Сергійович
- Олексюк Юрій Сергійович
- Соболь Назар Олександрович
- Тихонов Антон Юрійович
- Халацький Анатолій Іванович
- Штогрин Роман Ярославович
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН
- Вархоляк Михайло Степанович
- Зборівський Іван Андрійович
- Козловський Андрій Романович
- Пидляк Павло Миколайович
- Питчак Микола Михайлович
- Прокопович Роман Богданович
Нагадаємо, цю програму прийнято у 2015 році, і вона діятиме до 2022 року включно. Загалом на її фінансування передбачено 610 млн грн.
Соломія Головіна