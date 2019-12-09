Місто виплатить по 100 тисяч ще 33 захисникам України зі Львова

Виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам АТО/ООС – мешканцям Львова. Цього разу допомогу в розмірі 100 тис. грн. отримають 33 учасники бойових дій на Сході України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН

Колесніков Павло Олександрович

ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН

Богдан Володимир Володимирович Качмар Степан Степанович Лойко Роман Миколайович Павлюх Василь Антонович Твердохліб Андрій Іванович

ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН

Глушко Роман Олегович

СИХІВСЬКИЙ РАЙОН

Карпець Сергій Олександрович Мудрий Роман Дмитрович Рахвал Миколай Ігорович

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Біляєв Сергій Євгенович Буяльський Богдан Анатолійович Глагола Василь Васильович Гринчишин Тарас Володимирович Дубенський Богдан Ярославович Зарецький Дмитро Євгенійович Калуцький Володимир Михайлович Кваша Петро Васильович Кирник Артем Валерійович Куць Олександр Володимирович Кушпета Тарас Ігорович Мальченко Микола Сергійович Олексюк Юрій Сергійович Соболь Назар Олександрович Тихонов Антон Юрійович Халацький Анатолій Іванович Штогрин Роман Ярославович

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Вархоляк Михайло Степанович Зборівський Іван Андрійович Козловський Андрій Романович Пидляк Павло Миколайович Питчак Микола Михайлович Прокопович Роман Богданович

Нагадаємо, цю програму прийнято у 2015 році, і вона діятиме до 2022 року включно. Загалом на її фінансування передбачено 610 млн грн.