Львів'янин взяв «срібло» чемпіонату Європи з боротьби самбо

У Ризі сьогодні, 9 грудня, завершився чемпіонат Європи з боротьби самбо серед кадетів. Львівський спортсмен Семен Новосад здобув «срібло». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У другій день турніру у столиці Латвії українці вибороли шість срібних і дві бронзові медалі, а в сумі – 16 нагород.

Здобув срібло і спортсмен з Львівщини, вихованець КДЮСШ ім. Ю.Кутенка Семен Новосад. Спортсмен виступає у ваговій категорії до 66 кілограмів.

Зазначимо, що у командній першості українські хлопці здобули бронзу, а дівчата срібло.