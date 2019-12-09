ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'янин взяв «срібло» чемпіонату Європи з боротьби самбо

Соломія Головіна

|

У Ризі сьогодні, 9 грудня, завершився чемпіонат Європи з боротьби самбо серед кадетів. Львівський спортсмен Семен Новосад здобув «срібло». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У другій день турніру у столиці Латвії українці вибороли шість срібних і дві бронзові медалі, а в сумі – 16 нагород.

Здобув срібло і спортсмен з Львівщини, вихованець КДЮСШ ім. Ю.Кутенка Семен Новосад. Спортсмен виступає у ваговій категорії до 66 кілограмів.

Зазначимо, що у командній першості українські хлопці здобули бронзу, а дівчата срібло.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові
Устина ГЛАДИШ
Війна змінила наше життя. Історія переселенця, який опинився у Львові

Авдіївка – український форпост, що опинився на лінії зіткнення за 6 км від Донецька. У квітні 2014 року в місто увірвавс...

Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів
Омелян ШЕВЧУК
Безкоштовний транспорт для Львова: думки експертів

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що і...

Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили
Руслан ОРУДЖЕВ
Поагрегатне розмитнення авто. Як ошукані львів’яни на слід аферистів виходили

В Україні найдорожче розмитнення авто в Європі. І це тому, що у нас є найменший рівень доходів та майже найстаріший у св...

«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт
Тетяна ОВЧАРЕНКО
«У великих рішеннях необхідна сміливість. Дивіться навколо та переймайте досвід», – європейський експерт Аллан Алакюла про безкоштовний транспорт

Новатори рухають світом. І цей алгоритм безперечний. Однак руйнувати стереотипи завжди непросто. А тому й не дивно, що н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...