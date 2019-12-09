IT-спеціалісти безкоштовно навчатимуть львівських школярів програмуванню

Година Коду – рух з популяризації інформатики серед школярів усього світу. Цього року Година Коду вже вчетверте триватиме у Львові впродовж 9–15 грудня для учнів 9 та 10 класів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

До заходу залучено близько 100 шкіл. Загалом у Львові проведуть понад 400 годин коду.

«У Львові проведуть понад 200 уроків, під час яких ментори навчають учнів азам програмування. Загалом в ініціативі бере участь близько 12 тис учнів. Це дуже актуально зараз, адже сфера інформатики та ІТ розвивається надзвичайно стрімко. Дуже добре, що це розпочинається із середньої школи, адже сучасні діти орієнтуються у програмуванні навіть ліпше дорослих», – зазначила начальниця управління ІТ Олена Гунько.

Так, львівські учні спробують програмувати за ігровими програмами міжнародної організації Code.org під керівництвом успішних ІТ спеціалістів. Учні проходитимуть гру самостійно складаючи код.

З 9 по 15 грудня навчальні заклади Львова відвідують розробники відомих ігор, власники й менеджери ІТ-компаній, талановиті програмісти і бізнесмени, які разом із вчителями проводять годину коду – одногодинний вступ (академічна година, тривалістю 45 хвилин) до інформатики. Під час уроку учні випробовують себе в ролі програмістів, виконуючи завдання за сучасними програмами з вивчення інформаційних технологій.

Також завдяки краудфандинговій кампанії, вже другий рік поспіль організованої MakerSpace Lviv, шкільні бібліотеки поповняться книгами з найпопулярніших сучасних мов програмування – «Python для дітей» та «Javascript для дітей».

«Вже четвертий рік поспіль я беру участь у Годині Коду. Щоразу я обираю іншу школу, адже мені цікава методика викладання у різних школах. Хочеться трішки розповісти учням про те, що програмування може бути цікавим і завдяки ньому можна зробити власний внесок у розвиток майбутнього технонологій», – зазначила менторка та ІТ-спеціалістка Ніна Піць.

Акція заснована у 2013 році організацією Code.org. Великі ІТ-компанії долучились до розробки навчальних програм, а глобальний рух підтримали Барак Обама, Білл Гейтс, Марк Цукерберг і чимало інших знаменитостей. В Україні у попередні роки акцію підтримали Сергій Притула, Олег Скрипка, Олександр Педан, Андрій Демчук, Павло Табаков та інші. Ця масова кампанія підтримується більш, як 400 партнерами та 200000 вчителями і залучає десятки мільйонів учнів у більш, як 180 країнах світу.