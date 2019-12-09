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Доба на Донбасі минула без втрат для українських військових

Ольга Денисяка

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Вчора, 8 грудня, російські збройні формування 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли: біля Василівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів; неподалік Мар’їнки та Широкиного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» зафіксовано 3 ворожих обстріли: біля Травневого – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Кримського і Хутора Вільного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 8 грудня, втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

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