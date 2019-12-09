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Львівський боксер став став чемпіоном України серед молоді

Соломія Головіна

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Львів’янин Даниїл Заморило став чемпіоном України 2019 року з боксу серед молоді. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як зазначається, 3 грудня завершився чемпіонат України з боксу серед молоді. Понад 250 спортсменів змагалися за призові місця. Команда Львівської області виступала у складі 14 боксерів.

У напруженому фінальному двобої у ваговій категорії 60 кг вихованець львівської СДЮШОР-2 Даниїл Заморило одноголосним рішенням суддів виборов «золото» чемпіонату України серед молоді, здолавши свого суперника з Києва Олега Лагуту.

Також в активі львівських боксерів срібло, яке здобув Дмитро Ямнюк у ваговій категорії 52 кг, та бронза Акіма Тимофєєва-Вітвицького у ваговій категорії 81 кг.

Фото: ЛОДА

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